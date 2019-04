Sau30 i Hijas de la Cumbia, a la segona nit d'Embarraca't

L'Embarraca't comença amb força i en la segona nit del festival hi actuarà el mític grup català Sau, que recordarà a partir de les onze de la nit els grans èxits de la banda amb què transportaran el públic als anys 90 en la seva gira dels 30 anys d'aniversari. El rellevarà Las Hijas de la cumbia, que oferiran propostes de ritmes llatins ballables.

Les mirades a Figueres estan posades al cel, ja que si plogués com és habitual per Santa Creu la programació quedaria alterada. L'Embarraca't arriba a la trentena edició i ho fa amb un marcat caràcter femení. Dimarts hi actua Maruja Limón i Orquestra Maribel i el divendres 3 de maig serà el torn de Serial Killerz, que combina un DJ amb una bateria, seguit de Doctor Prats. L'última nit els encarregats de tancar l'Embarraca't seran Jules, el grup de versions Banda Neón i l'extremenya Bebe.