Multitudinària rua de gegants, capgrossos i grallers

Els carrers de Figueres es van omplir ahir a mitja tarda per acompanyar la tradicional cercavila prèvia al pregó del primer cap de setmana de les Fires i Festes de la Santa Creu. Gegants, capgrossos i músics van fer un recorregut per arribar fins a la plaça de l'Ajuntament. La jornada d'ahir va estar marcada pels primers actes més importants de les Fires, entre els quals la mostra del Museu de l'Empordà, aquest any dedicada a la gastronomia empordanesa.

Una plantada dels personatges va iniciar la cercavila que els Amics dels Gegants de Figueres cada any treu al carrer per fer córrer els més petits. És una tradició que es remunta almenys al segle XVII, quan es troben les primeres referències.

Al llarg dels anys s'han anat incrementant els personatges. Hi ha els gegants Gala i Dalí, en Valeri i Indika -els gegants de la ciutat-, i també en Pep Ventura, la darrera incorporació, que es va estrenar coincidint amb el 200 aniversari del seu naixement. Els acompanyen altres personatges, alguns molt coneguts, com en Berruga que es va crear el 1876. En Popeye, la reina Tita, el Drac -que compleix 20 anys-, el Bou o en Tramuntana són altres capgrossos del bestiari figuerenc. Van sortir al carrer per donar la benvinguda a les Fires. El recorregut pels carrers va acabar a la plaça de l'Ajuntament, on la Gala i en Dalí, els gegants de la ciutat i el Drac -que compleix 20 anys- van oferir balls als assistents.

La jornada d'ahir va concentrar els primers actes principals de les Fires, entre els quals hi ha l'exposició que cada any s'organtiza al Museu de l'Empordà. «El país dels cuiners. De Ca la Teta a El Bulli» es va obrir al públic ahir al matí en un acte amb una gran participació. Concerts a l'Embarrca't o a l'envelat van cloure una jornada que continua avui.