La UE Figueres omple el pregó dels colors blanc i blau del club

«Des de fa un segle, els jugadors han estat com la sang que corre per les nostres venes, és a dir, el veritable motor del club». Així va elogiar ahir la Unió Esportiva Figueres, a través del president, Narcís Bardalet, els seus jugadors durant el pregó de les Fires i Festes de la Santa Creu. Va explicar als figuerencs el per què dels colors blanc i blaus de l'equipació, el per què de l'escut i el de l'himne per acabar pronosticant que el club té corda per 50 i 100 anys més. Van omplir la plaça dels colors blanc i blau amb globus, confeti i pilotes i van fer participar els assistents fent-los cridar visca a les paraules de Figueres i Unió.

«Han estat milers els jugadors que han defensat els colors», «gent que ho ha fet per afició i convicció», «gent que s'hi ha dedicat professionalment». Alguns han arribat a primera divisió i altres han estat entrenadors o tècnics. Durant el pregó van remarcar que han representat uns valors ètics d'esforç, unió i afany de superació d'un club que ha fet cent anys.

Porten el color blanc i blau perquè es va fundar el 13 d'abril de 1919 amb la fusió de dues entitats amb dos colors diferents: l'Sport Club Català del Casino Menestral i Joventut Sportiva i Artística del Casino Sport Figuerenc. El color blanc i blau va ser molt present a la plaça amb accions com l'enlairament de globus per part d'un centenar de petits jugadors del club que van entrar a la plaça, els paperets de colors o les grans pilotes que es van llançar des balcó.

L'escut, per la seva banda, avui és pràcticament el mateix que el que es va crear amb els colors, una pilota, les incials de l'entitat i la senyera catalana com a símbol d'identitat. Finalment l'himne -que es va cantar durant el pregó-, van explicar que va ser enregistrat en la versió cantada el 1978 amb la música del compositor Josep Maria Surrell i la lletra de l'escriptor Narcís Pijoan. «Tots dos figuerencs i tots dos bons entusiastes del club». Durant el pregó es va recordar que en un segle s'han aconseguit èxits i han representat valors més enllà de donar joc a una pilota. I el club espera que passaran 100 anys més i els successors «se sentiran orgullosos del club, dels colors blanc i blaus de la nostra samarreta» i de la ciutat. Va acabar amb un visca pels més petits del club i amb la vista posada al dos-cents anys del centenari.

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va recordar va elogiar els èxits del club i va convidar a participar de les fires.