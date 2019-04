Figueres homenatja els 115 figuerencs que compleixen 90 anys en el Dia de la Gent Gran

Figueres ha celebrat el Dia de la Gent Gran amb un acte aquest matí a la Sala La Cate on han assistit 37 dels 115 ciutadans nascuts l'any 1929 i que consten actualment al padró municipal.

L'homenatge ha estat presidit per l'alcalde de Figueres, el sr. Jordi Masquef, i els regidors del Consistori, on s'ha fet el lliurament de medalles a les persones que enguany compleixen 90 anys.

Com és tradició es dona informació de com era la Figueres d'aquell any.

L'any 1929 va estar marcat per l'Exposició Universal de Barcelona, un esdeveniment que va atraure molts figuerencs i empordanesos que s'hi desplaçaven en tren. Llavors, anar a Barcelona, era gairebé una odissea, però això no va impedir que en porques setmanes es venguessin a l'estació de Figueres fins a 18.000 bitllets de tren per portar gent a la capital la catalana.

L'Ajuntament va projectar la construcció d'un mercat cobert a l'actual plaça de Catalunya, que tot sigui dit no es va arribar a fer mai, però va iniciar les obres de l'actual Casa de la Vila, que encara està en serveu. També es va obrir un nou quiròfan a l'Hospital i la Unió Esportiva Figueres estrenava camp de futbol. Era l'anomenat Camp de les Monges (a l'actual carrer González de Soto).

I l'any 1929 el recordat farmacèutic Alexandre Deulofeu començava a plantejar, en una conferència a Figueres, la seva teoria de la matemàtica de la història, mentre que a la desapareguda Sala Edison es projectava per primera vegada a la ciutat una pel·lícula sonora (fins aquell moment totes havien estat mudes). Però la pel·lícula ("Soy un fugitivo" era en anglès i subtitulada i, per tant, poca gent la va entendre. Fins al cap d'un any no va arribar un film doblat al castellà.

Les efemèrides expliquen que fa 90 anys també bufava la tramuntana i que ho feia amb tanta força que es va arribar a endur la coberta de l'estació de Portbou que en aquell moment es començava a construir.