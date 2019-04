Figueres homenatja les 115 persones que aquest 2019 compleixen 90 anys

Figueres va homenatjar ahir les 115 persones que enguany compleixen 90 anys, com és tradició, dins els actes de les Fires i Festes de la Santa Creu. 37 de les persones van assistir a l'acte a La Cate, on se'ls va lliurar una medalla commemorativa.

L'acte va ser presidit per l'alcalde, Jordi Masquef, i regidors de l'Ajuntament, i va consistir en l'entrega de les medalles als assistents.

Són una part dels 115 que, segons el padró municipal, van néixer el 1929.

La Figueres d'aquell any va estar marcada per l'Exposició Universal de Barcelona, un esdeveniment que va atraure molts figuerencs que s'hi desplaçaven en tren. Llavors, anar a Barcelona era gairebé una odissea, però això no va impedir que en poques setmanes es venguessin a l'estació de Figueres fins a 18.000 bitllets de tren per portar gent a la capital catalana. Segurament que alguns d'ells eren els vostres avantpassats.

També es projectava un mercat cobert a plaça Catalunya que mai es va arribar a fer. La UE Figueres va estrenar camp i l'hospital va estrenar un quiròfan. La jornada de Fires d'ahir va comptar amb altres actes com sardanes o balls.