Figueres es personarà com a acusació popular pel crim de la Rambla i demana que la justícia sigui «implacable»

L'Ajuntament de Figueres es personarà com a acusació popular pel crim de la Rambla d'aquest dilluns al vespre. L'alcalde, Jordi Masquef, ha anunciat que portaran la mesura al ple de maig per lluitar amb "les armes que ens ofereix el sistema" contra "la delinqüència". Masquef ha admès que la població està "consternada" per uns fets que han provocat un "dany irreparable" a la ciutat però afirma que es tracta d'un cas "puntual" i demana a la justícia que sigui "implacable" amb aquells que "causen el mal sense cap mena de justificació". El batlle també ha anunciat que no es decretarà dol oficial però sí que hi haurà austeritat en els actes de les Fires i Festes de la Santa Creu. En aquest sentit, diu que no hi haurà parlaments oficials i aquesta tarda es farà una ofrena floral amb tots els regidors al punt on es van passar els fets.