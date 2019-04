L'homicida de Figueres ja va amenaçar una dona amb un ganivet a la tarda

L'home que en va apunyalar mortalment un altre en plena Rambla de Figueres aquest dilluns al vespre ja va amenaçar una dona amb un ganivet a la tarda. Segons ha pogut saber l'ACN, els fets van passar cap a les tres de la tarda al carrer de la Jonquera. La dona es va amagar en una escola que hi ha a la zona i va avisar la policia. Agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos van localitzar l'home en aquest mateix carrer, el van identificar i escorcollar però el van deixar marxar perquè no li van trobar cap arma.

Tot i que inicialment es va apuntar a una discussió, sembla que l'agressió va ser totalment aleatòria i que l'homicida va abordar la víctima quan estava asseguda en un banc de la Rambla amb dues persones més sense cap motiu aparent. La víctima era un veí de la ciutat de 64 anys que va morir abans d'arribar a l'hospital com a conseqüència de les ferides. L'agressor duia un ganivet de grans dimensions i la Guàrdia Urbana el va detenir in situ poc després dels fets. Després de l'agressió, va llençar el ganivet i es va asseure uns bancs més enllà.

L'homicidi de la Rambla de Figueres ja va actuar hores abans dels fets. Segons ha pogut saber l'ACN, cap a les tres de la tarda la policia va rebre l'avís d'una persona que alertava que l'havien amenaçat amb un ganivet.

Els fets van passar al carrer de la Jonquera. La dona es va amagar a l'escola Cor de Maria i va avisar la policia. Agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra es van personar a la zona i van localitzar l'home al mateix carrer. El van identificar i el van escorcollar però no li van trobar cap arma i, per això, no el van detenir.

L'agressió mortal es va produir cap a les nou del vespre. Tot i que inicialment s'apuntava a una possible discussió, sembla que l'apunyalament va ser per sorpresa i sense cap disputa prèvia en el moment dels fets.

Segons fonts de la investigació, el suposat agressor es va dirigir al banc on estava asseguda la víctima, un veí de Figueres d'uns 64 anys, i li va clavar una ganivetada al coll. L'home estava assegut al banc amb dues persones més, que van presenciar el fets.

Després, l'agressor va llençar el ganivet de grans dimensions en uns matolls a l'altra banda de la Rambla i es va asseure en un banc. La Rambla a aquella hora estava concorreguda i alguns dels testimonis van alertar una patrulla de la Guàrdia Urbana que es trobava a la zona i que va poder detenir l'agressor in situ poc després. També van localitzar el ganivet que hauria fet servir com a arma del crim.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona s'ha fet càrrec de la investigació i estan intentant determinar si entre agressor i víctima hi havia alguna relació prèvia o si l'atac va ser aleatori.

La víctima va ser atesa pels equips d'emergència mèdica però va morir mentre el traslladaven a l'Hospital de Figueres. Segons fonts del cas, va rebre una ganivetada profunda al coll.

El cos de la víctima el van traslladar a l'Institut de Medicina Legal de Girona on li faran l'autòpsia. Els forenses van fer una primera exploració al detingut per intentar avaluar si podia estar afectat per una malaltia mental però, a l'espera d'una avaluació exhaustiva, no presentava simptomatologia de trastorn.

El detingut està pendent de passar a disposició del jutjat d'instrucció de Figueres en funció de guàrdia.