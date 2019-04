L'homicida de Figueres també va matar d'una ganivetada la propietària del pis on vivia l'any 2006

L'homicida de la Rambla de Figueres, Mohamed R. de 41 anys i nacionalitat marroquina, ja va ser condemnat per un crim similar l'any 2008. L'home va matar la propietària del pis on vivia i l'Audiència el va condemnar a 14 anys d'internament psiquiàtric perquè se li va diagnosticar una esquizofrènia paranoide i, per aquest motiu, li van aplicar un eximent complet de responsabilitat penal per alienació mental. Els fets van passar el 31 d'octubre del 2006. La víctima li llogava una habitació de casa seva, al carrer Peixos número 7 del barri de la Marca de l'Ham de Figueres. De matinada i arran d'un episodi psicòtic, va agafar un ganivet i la va matar. L'home tenia diagnosticada la malaltia des del 2004 i ja havia estat ingressat més d'un cop per episodis psicòtics. El crim de la Rambla es va produir cap a les nou del vespre quan l'agressor es va dirigir al banc on hi havia la víctima i li va assestar una ganivetada al coll. L'home, un veí de Figueres d'uns 64 anys, va morir poc abans d'arribar a l'hospital. Unes hores abans, una dona ja va denunciar que l'havia amenaçat amb un ganivet al carrer de la Jonquera però quan la policia el va localitzar i escorcollar no li van trobar l'arma.

El detingut per matar un home d'una ganivetada al coll a la Rambla de Figueres ja havia matat la propietària del pis on vivia l'any 2006. Segons ha pogut saber l'ACN, la nit del 31 d'octubre d'aquell any l'home, de nacionalitat marroquina i que ara té 41 anys, va agafar un ganivet i va matar la dona, que li havia llogat una habitació a casa seva al barri de la Marca de l'Ham.

L'Audiència de Girona el va condemnar l'any 2008 a un màxim 14 anys d'internament psiquiàtric per un homicidi amb agreujant d'abús de superioritat perquè l'atac es va produir de forma "totalment sobtada i inesperada" i la víctima no va poder fer "cap acte eficaç de defensa'". A l'acusat li van diagnosticar una esquizofrènia paranoide i se li va aplicar l'eximent complet de responsabilitat penal per alienació mental.

Segons la sentència, el detingut tenia diagnosticada aquesta malaltia des del 2004 i ja havia estat ingressat en diverses ocasions per episodis psicòtics. L'Audiència va concloure que la nit dels fets va patir un episodi psicòtic. A banda de l'internament, també el va condemnar a pagar 300.000 euros d'indemnització en matèria de responsabilitat civil als dos fills menors d'edat, de sis i vuit anys, que tenia la víctima.

Es tracta del mateix home detingut aquest dilluns. Segons la investigació, cap a les nou del vespre en va matar un altre a la Rambla. Segons fonts dels cas, l'agressor es va dirigir al banc on estava asseguda la víctima, un veí de Figueres d'uns 64 anys, i li va clavar una ganivetada al coll. L'home estava assegut al banc amb dues persones més, que van presenciar el fets.

Després, l'agressor va llençar el ganivet de grans dimensions en uns matolls a l'altra banda de la Rambla i es va asseure en un banc. La Rambla a aquella hora estava concorreguda i alguns dels testimonis van alertar una patrulla de la Guàrdia Urbana que es trobava a la zona i que va poder detenir l'agressor in situ poc després. També van localitzar el ganivet que hauria fet servir com a arma del crim.

Unes hores abans ja va amenaçar una dona al carrer de la Jonquera. Els fets van passar cap a les tres de la tarda. La dona es va amagar a l'escola Cor de Maria i va avisar la policia. Agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos el van localitzar poc després al mateix carrer. El van identificar i el van escorcollar però com que no li van trobar l'arma, no el van detenir.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona s'ha fet càrrec de la investigació i estan intentant determinar si entre agressor i víctima hi havia alguna relació prèvia o si l'atac va ser aleatori.

La víctima, que va rebre una ganivetada profunda al coll, va ser atesa pels equips mèdics però va morir mentre el traslladaven a l'Hospital de Figueres.

El cos el van traslladar a l'Institut de Medicina Legal de Girona on li faran l'autòpsia.

El detingut està pendent de passar a disposició del jutjat d'instrucció de Figueres en funció de guàrdia.