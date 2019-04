L'homicida de Figueres diu que va apunyalar la víctima a l'atzar

El detingut pel crim de Figueres ha assegurat que va apunyalar l'home assegut en un banc de la Rambla a l'atzar perquè sentia "desig de venjança". L'arrestat ha declarat als Mossos d'Esquadra que va passar per davant de la víctima –que estava amb dues persones més- i que el va atacar "sense saber per què el va escollir a ell". Mohamed R. va assestar una ganivetada al coll a la víctima, la mateixa arma que va triar el 2006 per matar la propietària del pis on vivia de lloguer a Figueres.

Aleshores, l'Audiència de Girona el va absoldre per una eximent completa d'alteració psíquica però li va imposar un màxim de 14 anys en internament psiquiàtric. Hi va estar fins el juliol del 2018, quan el tribunal va canviar el règim tancat pel tractament ambulatori perquè estava compensat de la malaltia.

Mohamed R. ha assegurat als Mossos que, des que va sortir del psiquiàtric, ha intentat fer "vida normal" tant a Girona com a Barcelona però que no "li han deixat". Per això, ha afirmat que es considera "un mort en vida" i que se sent "molt maltractat" per les institucions.

El detingut ha declarat que ha anat a demanar ajuda "moltes vegades" a diferents administracions però que sempre li han "tancat les portes" i que no li han donat "ni aigua".

Segons l'arrestat, pocs dies abans de perpetrar el crim, va començar a sentir "desig de venjança" perquè considera que "no li han fet justícia". En relació al crim, l'autor confés ha reconegut a comissaria que "mitja hora abans dels fets no tenia pensat" fer-ho.

Tot i això, poques hores abans, pels voltants de les tres de la tarda, la policia havia identificat Mohamed R. com l'home que suposadament havia amenaçat una dona amb un ganivet al carrer La Jonquera de la mateixa població. No el van detenir perquè no li van trobar cap arma blanca al damunt.

Ell mateix ha reconegut, però, que havia comprat el ganivet un dia abans en una botiga de Figueres. Mohamed R. també ha admès que va actuar a l'atzar quan aquest dilluns, cap a les nou del vespre, va enfonsar el ganivet al coll a la víctima perquè volia "matar un home català i de Figueres".

Diu que l'home estava assegut amb dues persones més al banc de la Rambla quan ell va passar per davant del grup. Després de pensar-s'ho "una mica", declara que es va girar i que va atacar la víctima, de 64 anys i veí de Figueres, sense saber "per què el va escollir".

Fonts de la investigació indiquen que els forenses van fer una primera exploració al detingut per avaluar si podia estar afectat, en aquell moment, per algun trastorn mental però no tenia símptomes que indiquessin que tenia les capacitats alterades o anul·lades.



Tractament ambulatori des del 2018

L'Audiència de Girona ja va jutjar el detingut l'any 2008. En aquella ocasió, per matar d'una ganivetada la propietària del pis on vivia de lloguer, un habitatge al barri de la Marca de l'Ham de Figueres.

Els fets van tenir lloc poc després de la mitjanit del 31 d'octubre del 2006. Segons la sentència, l'atac es va produir de forma "totalment sobtada i inesperada" i la víctima no va poder fer "cap acte eficaç de defensa".

La secció quarta de l'Audiència el va absoldre perquè li va aplicar una eximent completa d'alteració mental. Segons la resolució, en el moment del crim Mohamed R. "presentava un episodi psicòtic amb quadre delirant de tipus paranoide".

Des de la seva detenció, la mateixa nit dels fets, el detingut ha estat ingressat en unitats de salut mental. Fonts judicials han indicat que ha passat per diferents presons però sempre com a intern de les unitats psiquiàtriques penitenciàries.

Al llarg del temps d'internament, no va gaudir de permisos penitenciaris tot i que sí que va fer algunes sortides programades d'un dia, sempre acompanyat de professionals de salut mental. Aquestes sortides les proposava l'equip mèdic, les avalava la junta de tractament del centre penitenciari i les autoritzava el jutjat de vigilància penitenciària.

La situació de l'intern va canviar el 9 de juny del 2016. Segons fonts judicials, els equips de salut mental de la presó de Quatre Camins –on aleshores estava ingressat- van considerar que evolucionava favorablement i van recomanar que el traslladessin a una unitat psiquiàtrica de la xarxa pública de salut mental. Això sí, continuant en règim tancat. L'Audiència de Girona –tribunal sentenciador- va avalar el criteri mèdic.