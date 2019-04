Els Mossos detenen tres conductors beguts a Bàscara, la Jonquera i Sant Julià de Ramis

Els Mossos d'Esquadra detenen en tres dies tres conductors, a Bàscara, Sant Julià de Ramis i Borrassà, per conduir sota els efectes de l'alcohol. En el darrer cas la conductora es va accidentar. Tots tres eren de nacionalitat francesa i se'ls imputen delictes contra la seguretat viària.

Aquesta matinada una dona de 53 anys veïna de Perpinyà s'ha accidentat en sortir de la via a la Jonquera. En fer-li la prova d'alcoholèmia ha donat positiu en més del doble del límit permès.

A tres quarts de sis de la matinada al punt quilomètric 772.6, de la carretera N-II una patrulla del Cos Nacional de Policia que feia tasques frontereres ha alertat els mossos de l'accident. El turisme ha sortir de la via i s'ha encastat contra un senyal.

La conductora, que havia resultat il·lesa, presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques.

Els mossos li han fet la prova d'alcoholèmia i ha donat un resultat positiu de 0.90 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més de tres vegades per sobre del límit màxim permès que en aquest cas era de 0.25 mg/l.

Per aquest motiu, la conductora ha quedat detinguda com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol

La detinguda, que no tenia antecedents, passarà avui dia 30 d'abril a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.



Aturada al tercer carril de l'autopista

El primer del cas va passar el divendres quan un vehicle es a aturar al tercer carril de l'autopista AP-7, a Bàscara. Els Mossos van senyalitzar el vehicle perquè no es produís cap accident.

Van que dins del cotxe hi havia una dona que mostrava símptomes evidents d'anar sota la influència de les begudes alcohòliques. Després d'identificar-la van traslladar el vehicle a un lloc segur.

Seguidament li van voler fer la prova, però la dona s'hi va negar. Per aquest motiu la dona va quedar detinguda.

L'endemà va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.



Aturat a Sant Julià de Ramis

D'altra banda, el dia 27 d'abril, mossos del sector de trànsit de Girona van detenir un home de 52 anys, de nacionalitat francesa i veí de Narbonne , com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir amb una taxa d'alcohol penalment punible.

Els fets van passar el mateix dia 27, a la sortida 6 de l'autopista AP-7, dins el terme municipal de Sant Julià de Ramis on, cap a tres quarts de vuit del vespre, els mossos van aturar una furgoneta.

Els agents van comprovar que el conductor presentava signes evidents de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques i li van fer la prova d'alcoholèmia. Aquesta va donar un resultat positiu de 0,68 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més del doble per sobre del límit màxim, que en aquest cas era de 0.25 mg/l. Per aquest motiu el conductor va quedar detingut.

Va passar el dia 28 d'abril a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual el va deixar en llibertat.