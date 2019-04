Roses projecta un aparcament dissuasiu a Santa Margarida

Els terrenys que s'espera llogar per adequar-los com a aparcament.

L'Ajuntament de Roses té previst posar en servei un aparcament gratuït dissuasiu a la urbanització de Santa Margarida per resoldre la greu falta d'aparcament que es dona sobretot durant els mesos d'estiu. De moment planteja aquest espai per aparcar gratuïtament però també estudiarà la implantació de la zona blava. Espera debatre el tema, però amb els comerciants. No tot el sector hi està d'acord i per avui estava prevista una protesta que finalment s'ha ajornat.

El regidor de l'àrea d'Infraestructures i Serveis Públics, Josep Maria Masblanch, ha explicat que l'objectiu és crear «una zona d'aparcament gratuït municipal» a l'entrada i prop del nucli de la urbanització on es concentren la majoria dels negocis i establiments de restauració.

L'Ajuntament hi treballa des de fa temps. El primer solar del qual es preveia disposar estava situat al carrer Clot Franquest, al lloc de l'antic New Orleans. Els actuals propietaris són Criteria Caixa i un fons d'inversió americà amb qui «no hi ha hagut manera d'arribar a un acord».

Per això es va aparcar el tema i es van iniciar negociacions pera un segon terreny al costat d'aquest, on sembla que les negociacions fructificarien.

L'Ajuntament té previst tancar l'acord i llogar-lo, però Masblanch admet que «si l'hem de treure a concurs no serem a temps de fer-ho per a aquest estiu». Tot i això s'intentarà que pugui entrar en funcionament per alleugerir els problemes d'estacionament.

De cara a l'any vinent creuen que també s'hauria de posar en servei una zona blava, un tema que tenen sobre la taula des de fa temps

El regidor ha explicat que n'havien parlat amb l'Associació de Comerciants i, tal com ja va informar en un ple municipal, «les milors zones serien aquestes bosses d'aparcament entre l'avinguda Gola de l'Estany i el passeig».

Ara bé, sembla que potser no tot el sector hi estaria d'acord i per a avui estava prevista una protesta per diferents temes que afecten la urbanització, entre els quals la zona blava, però finalment s'ha decidit ajornar-la.

El regidor ha explicat que l'Ajuntament té previst debatre el tema conjuntament amb els comerciants.

La població veïna de Castelló d'Empúries va patir un fort enfrontament per part del comerç per la implantació d'una zona blava a la urbanizació de canals navegables d'Empuriabrava i es planteja no renovar la concessió.