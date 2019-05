Un camió s'encalla al centre de Cantallops durant cinc hores

Un camió de gran tonatge i amb dos remolcs va tornar a quedar encallat ahir al matí al centre de Cantallops. El transportista va accedir al poble pel carrer Figueres i va quedar-hi bloquejat. Els Mossos van rebre l'avís a les 6.34 del matí i no van aconseguir desencallar-lo fins cinc hores després. El vehicle, amb matrícula de Polònia, va quedar encallat en un gir i la proximitat amb les cases i un balcó va dificultar les tasques. Inicialment es va desenganxar la tractora i posteriorment es van iniciar les maniobres amb una grua per intentar desenganxar el remolc. No és la primera vegada que un camió queda bloquejat al poble.