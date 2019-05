El Casino es converteix en un bosc encantat

El Casino Menestral de Figueres torna a obrir les portes per segon any consecutiu per acollir la tradicional Mostra d'Art Floral. L'edifici modernista del carrer Ample, en obres des del 2004, s'ha omplert un any més de flors i plantes, convertint-se així en un «bosc encantat». Aquest és el fil conductor de la mostra d'aquest any, en la qual han participat una desena de floristes.

L'accés a la mostra dona la benvinguda als visitants amb dues fileres d'arbustos i plantes que evoquen un laberint i condueixen el públic fins a la sala principal. Recreacions de nius, vestits amb motius fantàstics i vegetals, plantes enfiladisses, miralls i fins i tot una haima i un vehicle antic.

«Aquest any volíem superar-nos i millorar la mostra de l'any passat», ha explicat la regidora Dolors Pujol, que comissaria la mostra juntament amb Caterina Moner, Dolors Viñolas, Margarita Cotcho Joan Morillas i el Gremi de Floristes de Figueres i de la comarca.

La Mostra d'Art Floral és una de les activitats més tradicionals de les Fires de la Santa Creu i atrau un gran nombre de públic. L'any passat va ser el primer que es va celebrar a les dependències del Casino, després de catorze anys tancat, i que s'obria així al públic. L'any passat el protagonista va ser el mateix Casino i les escenes florals van girar al voltant de l'entitat.

La d'enguany és la vuitena edició de la mostra i cada any té com a un dels objectius descobrir als figuerencs alguns dels espais arquitectònics més emblàtics de la ciutat i que durant l'any no són visitables, com és el cas del Casino Menestral. S'està rehabilitant des del 2004 i, mentre no finalitzen, l'entitat ha d'ocupar espais temporals a l'espera de tornar a la seva seu.



Inauguració austera

La inauguració de la mostra, però, va ser austera. El crim de la Rambla d'aquest dilluns en què va morir un veí de Figueres de 64 anys va marcar ahir els actes de les Fires i Festes de la Santa Creu. «Pensem en els que han començat les Fires i no les han pogut acabar», va dir el president del Casino Menestral, Eduard Ayats.