El detingut, en llibertat des del juliol del 2018

Mohammed Regrag, de 41 anys, ja va ser jutjat a l'Audiència de Girona el 2008 per matar d'una ganivetada una dona. El tribunal el va absoldre perquè li va aplicar un eximent complet d'alteració mental. Des de la seva detenció, ha estat ingressat en unitats de salut mental. El 6 de juliol del 2018 l'Audiència va modificar l'internament per una mesura penal alternativa de tractament ambulatori per a l'administració de fàrmacs. Fonts properes al cas indiquen que els informes mèdics assenyalaven que el detingut era «agressiu» però que la malaltia mental –motiu de l'internament– estava compensada.