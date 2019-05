L'Ajuntament de Figueres es personarà com a acusació popular pel crim de la Rambla d'aquest dilluns al vespre. L'alcalde, Jordi Masquef, va anunciar que portaran la mesura al proper ple de maig per lluitar amb «les armes que ens ofereix el sistema» contra «la delinqüència». Masquef va assegurar que la població està «consternada» i que els fets han provocat un «dany irreparable» a la ciutat però afirma que es tracta d'un cas «puntual» i demana a la justícia que sigui «implacable». No decretaran dol oficial però sí austeritat en els actes de Fires. Avui se celebra un minut de silenci a l'ajuntament.