Cremen diverses bales de plàstic a l'abocador de Pedret i Marzà

Els Bombers han treballat aquesta matinada en un incendi a l'abocador de Pedret i Marzà.

El foc s'ha declarat pels volts de dos quarts de quatre de la matinada en aquest equipament de tractament de residus. Els Bombers hi han desplaçat sis dotacions que hi han treballat fins a les nou del matí.

L'incendi ha cremat diverses bales de plàstics embolcallats. Per tal que s'apagués el foc i per generar el menys fum possible, l'empresa que gestiona l'equipament de tractament de residus també ha desplaçat a lloc diversos tractors i màquines retroexcavadores.

Finalment, després de llançar-hi aigua i anar-hi aplicant sorra i removent, el foc s'ha donat per apagat cap a les nou del matí.

Tot i l'ensurt, no s'ha de lamentar cap més incidència per l'incendi.