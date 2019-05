Mig miler de parades i riuades de gent a Figueres en les fires al carrer

Les tradicionals fires al carrer de les Fires i Festes de la Santa Creu van repetir ahir l'èxit de participació. Gairebé mig miler de parades es van repartir pels carrers del centre històric de Figueres per oferir tota mena de productes i exhibicions d'artesans. Fotografia, dibuix, artesania o alimentació són algunes de les temàtiques d'unes fires que organtiza el Casino Menestral de Figueres des del segle passat. Riuades de gent van omplir el centre a partir de mig matí.

El rovell de l'ou de Figueres estava tancat al trànsit perquè des de la pujada del Castell fins a plaça Catalunya tot estava ocupat de parades.

La fira més antiga és la del Dibuix i de la pintura, que compleix 59 anys. Per als amants de la pintura i la fotografia es va disposar durant tot el dia d'una àmplia oferta a la plaça Catalunya. Uns 130 artistes de diferents estils van exposar i vendre les seves obres durant tota la jornada. En aquest mateix espai s'hi va situar la Fira Fotogràfica, que es va estrenar fa cinc anys.

El Casino Menestral ha anat incorporant temàtiques noves d'interès per al públic. A banda de la dedicada a la fotografia, les més noves són la 8a Fira Monogràfica del Vidre, el 7è Mercat del Brocanter, la 6a Eco Fira Empordà i la 4a Fira de la Intolerància Alimentària. Però al costat d'aquestes hi ha les veteranes, com la 44a Fira del Col·leccionisme o la 37a d'Artesania. Aquesta darrera concentra cada any molt de públic. Al llarg del dia els artesans apropen la seva feina als visitants amb exhibicions. Més de cent artesans van ser presents a la fira.

Artesans d'una altra mena, els de l'alimentació, van oferir un any més una àmplia varietat de productes. S'hi va poder trobar des de pa elaborat amb les formes tradicionals més antigues fins a formatges o embotits.

Estrenada fa uns anys, hi ha la fira dedicada a l'alimentació ecològica i els productes per a persones amb intoleràncies alimentàries, una tendència creixent al mercat. Segons el president del Casino Menestral, Eduard Ayats, la xifra de parades d'aquest any és de 445, similar a altres edicions.

El Casino Menestral Figuerenc és una de les entitats de la ciutat que participa més activament en la programació de les fires amb alguns dels actes més multitudinaris. L'entitat es va fundar el 1856 a Figueres i està integrada per més d'una vintena de seccions. La seva valuosa tasca els va fer fins i tot mereixedors de la Creu de Sant Jordi. Un any més ompliran les fires d'activitats.