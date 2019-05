Cremen bales de plàstic en un incendi a l'abocador de Pedret

L'abocador de Pedret i Marzà va patir la matinada d'ahir un incendi que va cremar diverses bales de plàstic embolcallat.

El foc es va declarar pels volts de dos quarts de quatre de la matinada al centre de tractament de residus. Els Bombers hi van desplaçar sis dotacions que hi van estar treballant fins al voltant de les nou del matí. Per tal que s'apagués el foc i per generar el mínim fum possible, l'empresa que gestiona l'equipament de tractament de residus també va desplaçar al lloc diversos tractors i màquines retroexcavadores.

Finalment, després de llançar-hi aigua i anar-hi aplicant sorra i removent, el foc es va donar per apagat.