Doctor Prats i Serial Killerz enceten el darrer cap de setmana de concerts

L'Embarraca't s'espera que es torni a omplir a vessar en el segon cap de setmana de concerts que s'encetarà avui amb els caps de cartell Doctor Prats i Serial Killerz.

El primer en actuarà serà la segona formació, una combinació de punxadiscos i bateria amb un ampli repertori on es combina música electrònica amb temes de Ramones, AC/DC o Bloc Party.

I per tancar la nit la gira de Doctor Prats on s'hi esperen cançons com Ara, Caminem lluny o Les nits no moren mai.

L'espai del Firal repetirà jornada de concerts dissabte al vespre. Obrirà la nit de concerts Jules, el vigent guanyador del Concurs Joan Trayter. Se situa entre el pop, el rock, l'indie, el folk i la cançó d'autor.

El seguiran els els empordanesos Banda Neón que ofereix un ampli repertori de versions per acabar de matinada amb la cantant Bebe.