Figueres es queixa que no s'ha inclòs el CEIP Carme Guash al pla de noves escoles

L'equip de govern de Figueres critica que el Departament d'Educació no hagi inclòs el trasllat de l'escola Carme Guasch a l'antiga presó al pla de noves construccions previstes fins al 2023.

L'alcalde, Jordi Masquef, qualifica la situació de "menyspreu" cap a la ciutat i anuncia que demanarà una reunió amb el conseller, Josep Bargalló, perquè "rectifiqui".

El Departament va anunciar dimarts el pla que inclou un mínim de 27 escoles i instituts fins d'aquí quatre anys i amb un pressupost de 104 milions d'euros (MEUR). La darrera notícia sobre el trasllat del centre de Figueres, l'únic de la ciutat que continua amb barracons, va ser el novembre de l'any passat quan Justícia va cedir formalment la presó a Educació.

El Departament, però, va evitar fixar dates i el conseller, Josep Bargalló, es va limitar a dir que es reunirien amb el consistori i la comunitat educativa per definir el centre però ho va condicionar a l'aprovació dels pressupostos.

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, critica que Educació no hagi inclòs la nova escola Carme Guasch a l'antiga presó de Figueres al pla d'infraestructures per als propers quatre anys. Masquef diu que li ha sorprès i ho ha qualificat de "menyspreu" i "oblit" cap a les necessitats de la ciutat.

El batlle ha admès que el Departament no va voler donar dates a finals de l'any passat quan es va fer efectiva la cessió de l'antic centre penitenciari, però ha insistit que sempre s'ha dit que la construcció seria "imminent". En aquest sentit, ha recordat que l'Ajuntament "ha fet els deures" i compta amb la partida per redactar l'avantprojecte, tot i que "no tocaria".

Masquef ha insistit que fa tretze anys que el centre està en mòduls prefabricats i que la ciutat de Figueres té moltes necessitats en matèria educativa que s'han d'atendre. Per això, ha anunciat que demanarà una reunió formal amb el conseller per demanar-li que "rectifiqui". I és que, segons l'alcalde, si l'escola no s'inclou en aquest pla, "en el millor dels casos" s'inclouria al dels propers quatre anys. Amb la qual cosa, ha dit, "no podria ser una realitat, almenys, fins al 2028".

L'alcalde també ha demanat al Departament que "deixi de banda els interessos polítics" i que "posi la ciutat al centre". En aquest sentit, ha recordat que la conselleria d'Educació està en mans d'ERC. "No sabem si és casualitat però hi ha diversos projectes bloquejats com la cessió de l'antic aparcament de la presó o l'obertura dels jardins del centre", ha dit.



Pla de nous centres

El Departament va anunciar dimarts la llista inclosa dins el pla. Es tracta de 21 noves construccions, cinc ampliacions i una rehabilitació integral. Entre les noves edificacions, majoritàriament instituts, destaca l'Institut La Riera de Badalona, l'Institut de Guissona, l'Institut Creu de Vallcarca de Barcelona, l'Institut de Dosrius o l'Institut Nou de l'Hospitalet de Llobregat, entre altres, i escoles com ara la nova Escola Teresa Godes i Domènech al Montmell, l'escola de Maspujols o l'escola Virolet de Sabadell.

Bargalló però no ha descartat incorporar altres construccions en aquesta primera fase si canvia la situació pressupostària. Ha reconegut també, que la pròrroga pressupostària actual ha fet endarrerir-ho.

A banda de les 27 noves construccions i de les 37 actuacions que ja estan en curs, el Departament també està treballant per tancar convenis i acords amb 19 ajuntaments més que implicarien vint centres educatius. Per aquest 2019, també es preveu destinar 24MEUR amb 260 actuacions d'adequació i millora arreu del país.