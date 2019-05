L'Arxiu Comarcal digitalitza el fons de l'actor i director de teatre Antoni Tudela

L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà ha acabat la digitalització del fons documental que aplega tota la trajectòria teatral de l'actor, director i promotor empordanès Josep Antoni Tudela. Aquest fons s'inicia l'any 1963 i abasta fins l'última representació de la Passió a Sant Climent Sescebes, el passat mes d'abril. Amb aquesta digitalització es posa a l'abast dels estudiosos i del públic interessat tot un arxiu de fotos i cartells que representen un recorregut molt complet sobre la història teatral de Figueres i comarca dels darrers 50 anys.

Josep Antoni Tudela va néixer a Portbou, on el seu pare feia de barber, i quan tenia només tres anys la família va passar a residir a Figueres. Estudià fins als 14 anys, tot i que, més endavant, va acabar el batxillerat i els estudis de comerç per lliure a la vegada que treballava tallant folres per a modistes. En aquests anys va conèixer Antoni Montal i Josep Montalat, personatges destacats del món teatral figuerenc. La primera obra en què va participar va ser Amor direcció prohibida, de Lluís Coquard. Va compaginar la seva faceta d'actor amb la de director teatral, des del 1971 al 1974, i del 2005 fins al 2018 va prendre les regnes de l'Elenc Artístic Portbouenc, i també va muntar una companyia de teatre amateur al poble de Sils el 1979.

Actualment participa a la representació de la Passió a Sant Climent Sescebes.

Al llarg de la seva carrera ha passat per disset grups teatrals figuerencs tals com Arlequí, Tramunteatre, Teatre Estable i La Funcional, entre d'altres.