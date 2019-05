Un tripulant mort i quatre ferits en l'incendi d'un pesquer al Port de la Selva

Un tripulant mort i quatre de ferits en l'incendi d'un pesquer a onze milles del Port de la Selva.



Una altra embarcació ha rescatat el cos del finat i la resta d'afectats.



La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident marítim.



L'incendi de gran intensitat ha tingut lloc a onze milles al nord-est de la costa de Port de la Selva.





Així es veia l'incendi des del Port de la Selva - Roger Pinart

Un barco de pesca con base en Port de la Selva se ha incendiado hoy mientras faenaba en aguas francesas. A la espera de más datos, debemos lamentar que como consecuencia del incendio hay una víctima mortal — Subdelegació Girona (@SubGobGirona) 3 de maig de 2019

Això ha obligat a Salvament Marítim hi ha enviat dues embarcacions -la Salvamar Sirius i l'Alnilam- així com també, l'helicòpter -Helimer 201-.Els fets es remunten pels volts de dos quarts de vuit, la central de Salvament a Barcelona ha rebut l'avís que el pesquer Bernardo estava cremant a unesUn altre pesquer que era la zona, anomenat Bertom ha rescatat quatre tripulants amb vida i un altre, mort pels fets.De momentegons informa Salvament Marítim.A banda de Salvament, també hi ha hagut altresEl SEM per la seva banda ha atès els quatre tripulants. Elsi el SEM els ha evacuat a l'hospital de Figueres. Els quatre tripulants accidentats presentavenA lloc, el SEM hi ha enviat una ambulància i l'helicòpter medicalitzat.Segons informa Protecció Civil del Port de la Selva, l'embarcació incendiada pertany al municipi is'ha informat que el vaixell s'ha enfonsat com a conseqüència de l'incendi i ha lamentat els fets.