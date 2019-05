Havien de tornar a casa avui al vespre, després de pescar al golf de Lleó

? L'embarcació sinistrada va sortir des del Port de la Selva cap a les sis de la matinada i, llavors, va iniciar el seu rumb fins a una zona on hi hauria un calador, a ple golf de Lleó i ja en aigües franceses. El Barranco va sortir del Port de la Selva juntament amb altres embarcacions de la zona i una d'aquestes, l'anomenada Berto, va ser la primera que va arribar a lloc quan es va donar l'avís d'incendi a quarts de vuit del matí i va fer el rescat. Segons s'informa al web especialitzat en trànsit marítim, Marine Traffic, avui a les set dels vespre el pesquer havia de retonar a port, però al final no va poder ser així.