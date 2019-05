Jaïr Domínguez: «Tots som substituïbles per robots menys els llibreters»

La Fira del Llibre Vell i d'Ocasió, organitzada pel Casino Menestral, va celebrar ahir la 39a edició amb una plaça Catalunya plena a vessar. L'encarregat d'inaugurar-la va ser el guionista i escriptor figuerenc Jaïr Domínguez, que va agafar el relleu de Joan Manuel Soldevilla.

Domínguez va reivindicar la lectura i l'ofici de llibreter en un discurs carregat d'ironia i amb referències polítiques. «Hem de cuidar els llibreters, perquè tots som substituïbles per robots menys ells, que no estan programats per vendre», va dir, en referència a l'habilitat per fer recomanacions que caracteritza el gremi.

El pregoner va destacar el valor dels llibres i la seva permanència per sobre dels avenços tecnològics: «Quan tot peti i estiguem més a prop de les cavernes que dels cotxes voladors, sempre ens quedaran els llibres», va etzibar.

Fins a 39 parades van omplir plaça Catalunya en una edició molt concorreguda. «Si no plogués ja no serien fires», va apuntar l'alcalde, Jordi Masquef, que en la seva intervenció va celebrar els 39 anys de la fira amb un pregoner «de nivell». Per la seva banda, el president del Casino, Eduard Ayats, va destacar que la pluja va afavorir l'afluència de gent a la fira, que se celebra sota cobert, amb un públic tan especialitzat com genèric.