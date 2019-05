Mor un tripulant en l'incendi d'un pesquer a 11 milles de Port de la Selva

Incendi mortal al mar. Això és el que va tenir lloc ahir a primera hora del matí a onze milles de la costa del Port de la Selva. Un veí de la població va perdre la vida després de declarar-se un incendi en el pesquer Barranco on feinejava i quatre companys més de la tripulació van resultar ferits.

Gràcies al fet que van poder donar l'avís a Salvament Marítim, d'altres embarcacions que hi havia a la zona i els mitjans d'emergències van activar i es van poder rescatar el cos del finat així com els ferits. El cadàver va ser traslladat ahir fins a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Girona on en les pròximes hores se li farà l'autòpsia, que haurà d'aclarir la causa de la mort.

La Guàrdia Civil, per la seva banda, s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident marítim i està instruint les diligències. Les causes del succés encara no estan clares però ahir, el patró major de la confraria de pescadors del Port de la Selva, Josep Manel Perelló, en declaracions a l'ACN, va destacar com a possible causa una fuga d'oli o petroli al motor que podria haver fet la flama. Va recordar que el Barranco, el pesquer sinistrat, tenia uns 12 anys i, per tant, seria una embarcació «moderna».

L'incendi de gran intensitat va produir-se a 11 milles al nord-est de la costa de Port de la Selva. Això va obligar a activar els serveis d'emergències. Salvament Marítim hi va enviar dues embarcacions -la Salvamar Sirius i l'Alnilam- així com també, l'helicòpter -Helimer 201- i per la part francesa, ja que navegava en aigües del país gal, també es va activar el seu servei marítim amb seu a Portvendres. L'avís del sinistre es va donar per part de la tripulació pels volts de dos quarts de vuit. Els seus ocupants, els cinc homes que es trobaven a ple Golf de Lleó, van tenir temps de saltar i no van poder agafar els equips de salvament.

Amb tot, però, van romandre a la zona. Un d'ells va morir i els altres quatre van patir hipotèrmia i ferides de gravetat, segons el SEM. Els quatre ferits van ser evacuats a l'hospital de Figueres, d'on van ser donats d'alta durant el dia. Al lloc també s'hi va desplaçar l'helicòpter medicalitzat a més d'ambulàncies.

El salvament va ser possible gràcies a un altre pesquer que era la zona, el Berto, que va poder rescatar quatre tripulants amb vida i recuperar el cos de la víctima mortal. Una altra embarcació, que també havia sortit a treballar aquell matí de la zona, anomenada Sort de Taranet, va ajudar en el trasllat també dels tripulants fins al moll de Port de la Selva.

A la zona també hi van arribar els efectius de Salvament tant espanyols com francesos que van contenir l'incendi i van veure com el pesquer s'enfonsava a aigües del golf de Lleó. Ahir no era un dia de mala mar ni temporal a la zona, cosa que va permetre unes tasques de rescat en millors condicions.

Aquest accident marítim va causar consternació al poble, on residia el finat. El patró major de la confraria de pescadors del Port de la Selva va explicar que aquest tipus d'embarcació «de seguida pren; el problema d'aquestes embarcacions de fibra de vidre és que són com la gasolina, un cop s'encenen ja no hi ha qui ho apagui» i va lamentar la mort del pescador, en declaracions a l'ACN.