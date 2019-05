Investiguen un nou tiroteig entre veïns al barri del Culubret de Figueres

Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig al barri del Culubret de Figueres. Ahir al matí van rebre l'avís d'uns testimonis que alertaven d'un intercanvi de trets al sector oest de la ciutat. Segons va avançar la SER i van confirmar fonts policials, no es van produir ferits però sí que hi van haver danys en un vehicle amb vidres trencats.

Durant tot el dia hi va haver presència policial al barri amb dispositius ARRO, però en el moment de tancar aquesta edició no s'havien produït detencions. Els Mossos van rebre l'alerta dels trets al carrer Maria Llavanera pels volts de tres quarts de deu del matí, però en arribar-hi ja no van trobar ningú. No consten ferits ni detencions. De fet, segons va relatar un d'ells als agents, es tractaria d'un conflicte entre dues famílies de dos blocs diferents i durant la disputa es van disparar trets a l'aire.

Aquesta no és la primera vegada que es produeix un tiroteig al Culubret. El passat mes d'octubre també hi va haver trets sense ferits. Aleshores es van disparar contra el bar Tramuntana des d'un vehicle que va fugir, però una patrulla de la Guàrdia Urbana els va aturar i en va detenir els dos ocupants com a presumptes autors dels fets. El 2013, aleshores al cementiri, moria un home per una baralla entre famílies d'ètnia gitana, una del barri de Sant Joan i una altra del sud de França, que va acabar amb l'impacte de bala mortal.