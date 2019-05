L'Escala reviu el passat amb els antics grecs i romans

La fira grecoromana del Triumvirat Mediterrani de l'Escala arriba a la 24a edició i ha programat per a aquest cap de setmana una quarantena d'activitats repartides entre el nucli antic de l'Escala i el recinte del MAC-Empúries.

Ahir, el recinte arqueològic va viatjar a l'antiguitat amb les activitats de recreació històrica i amb una jornada de portes obertes. Durant tot el dissabte, l'espai va acollir jocs d'època, tallers d'oficis artesans i romans i visites romanes.

Una de les novetats va ser l'Odissea per als més petits i un taller de criatures mitològiques. Els visitants també van poder conèixer com era un spa a la romana en un taller de recreació termal en què els participants van conèixer la concepció romana de la cura personal i els ungüents. El públic del Triumvirat d'ahir també va poder experimentar un viatge al passat a través de la realitat virtual en una visita audiovisual del criptopòrtic de la Domus dels Mosaics amb 3D.

Al nucli antic, la jornada va incloure l'obertura del Mercat del Triumvirat amb la cercavila inaugural. També es van programar diversos espectacles d'animació amb les ambientacions itinerants d'éssers mitològics i les lluites de gladiadors, que continuen avui diumenge. Per a avui, el mercat i les ambientacions continuen als carrers del nucli antic, així com les lluites de gladiadors i tallers com el de mosaics romans.