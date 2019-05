El piromusical acomiada avui les Fires de Santa Creu amb «llegendes del rock»

Les Fires i Festes de la Santa Creu s'acomiaden avui a les deu del vespre amb un espectacle musical dedicat a les «Llegendes del rock» en un espectacle que combinarà el tradicional castell de focs amb èxits musicals. El piromusical repeteix el Parc de les Aigües com a escenari per segon any.

Per tal de promoure el desplaçament a peu, la Tramuntakada serà l'encarregada de portar a ritme de batucada, des de la Rambla fins al punt de visualització del piromusical.Enguany, s'ha canviat el sentit de visualització de l'espectacle, que estarà orientat per tal que es pugui veure des de la zona adjacent al carrer Rec Arnau i escola Parc de les Aigües. D'aquesta manera, el públic que arribi del centre de la ciutat trobarà el Piromusical orientat cap a ells. La Guàrdia Urbana restringeix la circulació i l'aparcament a la zona les hores prèvies al piromusial i fins que aquest hagi finalitzat.