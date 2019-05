El Carme Guasch reclama a l'alcalde de Figueres que es deixi de «partidisme» i treballi per l'escola

La comunitat educativa de l'escola Carme Guasch de Figueres, tipa dels tretze anys en barracons i de les acusacions creuades entre partits, ha dit «prou». Després que l'Ajuntament culpés Educació de no preveure la construcció de la nova escola per als propers anys, els recorda que és l'Ajuntament qui ha de lluitar per la ciutat i assegura que també són responsables de la situació. Reclamen a tots els partits que es deixin de partidismes i resolguin la situació. Diuen que estan cansats de «mentides, evasives, de pilotes fora».

L'escola es va obrir el 2006 a l'Olivar Gran en barracons. Fa uns anys es va decidir traslladar a l'antiga presó. Es construirà un edifici nou i es compartiran espais dels edificis del centre penitenciari, que es remodelaran. Però els tràmits van molt lents.

L'Ajuntament va decidir posar una partida de 350.000 euros per elaborar el projecte. El novembre de l'any passat justícia feia el traspàs de l'ús de l'edifici de l'antiga presó a Ensenyament i el següent pas «era que el consistori es posés en contacte amb el departament d'Ensenyament per a la redacció del projecte».

La comunitat educativa ha explicat que al darrer consell escolar hi assistiren l'alcalde, Jordi Masquef, i la regidora d'Ensenyament, Núria Galimany. Un representant dels pares va preguntar si després del traspàs s'havien posat en contacte Ajuntament i departament per començar la redacció del projecte, «ja que l'Ajuntament té els diners per començar-lo i així avançar d'alguna manera encara que no hi hagi pressupostos de la Generalitat aprovats».

La resposta, segons exposa l'escola, «no va ser gens aclaridora, ens van donar a entendre que no s'havia fet res i els vam transmetre el nostre desacord i la sensació d'oblit de l'Ajuntament envers l'escola Carme Guasch».



Res des de l'estiu passat

«Per als usos de la nau central es van realitzar un parell de reunions psicodèliques de l'equip de treball amb propostes desafortunades i gens realistes», han explicat. I asseguren que «des de l'estiu de l'any passat no se n'ha parlat més, no s'ha fet cap altra taula rodona per desencallar-ho».

Per això, després que l'Ajuntament s'hagi queixat públicament a Educació que no s'ha inclòs el projecte al pla de noves escoles, els recorden que «culpabilitzar els altres no eximeix de culpa el consistori figuerenc, ells són qui han de lluitar per la ciutat, perquè els nens i nenes de l'escola Carme Guasch i els professionals que hi treballen puguin tenir l'escola». Els retreuen que «amb les mans a la butxaca, sense ni una trucada, ni cap altra reunió amb cara i ulls, no ho aconseguirem».

El centre recorda que mai s'ha posicionat políticament. Però ara diuen que «ja n'hi ha prou de partidismes». Després de tretze cursos en barracons recorden que per la Generalitat i el departament d'Educació hi han passat el PSC, CDC, ERC i PDeCat. I per l'Ajuntament, Santi Vila, Marta Felip, Jordi Masquef, i el PSC com a soci al govern. I recorden que «els pressupostos de la Generalitat no van ser aprovats ni per Ciutadans, ni PP ni PSC, per tant tampoc vam poder entrar en els pressupostos del 2018».

Ara els reclamen que «es deixin de criticar els uns als altres, perquè tots en tenen més o menys la culpa del que fins ara tenim». I són clars: «Ja va essent hora que treballin d'una vegada per les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Figueres i alhora que treballin per aconseguir una educació de primera per als infants de Catalunya, ja que és un dels pilars fonamentals de la nostra societat. El projecte de la nostra escola es mereix uns espais dignes».



Tretze anys en barracons

L'escola compta actualment amb 450 alumnes i més de trenta professionals. Els escolars estan en barracons amb passadissos al descobert i sense possibilitat de fer activitats conjuntes. La comunitat educativa fa anys que mostra la situació i treballa perquè l'administració ho resolgui.