Un gos ataca un nen de 3 anys a l'Escala i el mossega al cap i a la cara

La zona del carrer del Puig de l'Escala on es van produir l'incident, aquest 7 de maig del 2019

Un gos ha atacat un nen de 3 anys al jardí de la casa d'un veí a l'Escala i l'ha mossegat al cap i a la cara. Els fets van passar aquest dilluns cap a tres quarts de sis de la tarda quan l'infant i el seu pare van anar a visitar un amic en un habitatge situat al carrer del Puig.

Va ser aleshores quan el gos, de la raça pastor alemany, es va abraonar sobre el nen, que va haver de ser traslladat a l'hospital Trueta de Girona en ambulància. Segons fonts policials, l'animal tenia tota la documentació en regla i no estava considerat de raça potencialment perillosa.

Arran dels fets, però, la Policia Municipal ha aixecat acta i a partir d'ara constarà com a perillós. Els Mossos també han enviat diligències informatives al jutjat però, de moment, no consta cap denúncia pels fets. En el moment de l'incident, a la finca hi havia cinc gossos més.

