Isabel Coixet ja roda la sèrie per a HBO, «Foodie Love», a la Jonquera

La directora Isabel Coixet va gravar ahir a la Jonquera escenes de la nova sèrie Foodie Love, la primera que dirigeix per a la plataforma HBO. Ho va fer a l'àrea de servei Porta Catalana i hi van participar una cinquantena de figurants vinguts d'arreu de les comarques gironines.

El rodatge va ambientar el passadís elevat que connecta les dues àrees de servei a banda i banda de l'autopista en un restaurant. Els dos protagonistes, interpretats per Laia Costa i Guillermo Pfening, mantenien un diàleg al costat de la finestra i amb els cotxes circulant per l'AP-7 en un segon terme. Els figurants simulaven ser clients i treballadors de restaurants i el rodatge es va desenvolupar amb discreció.

Foodie Love recrea la relació de dos joves que es coneixen a través d'una aplicació de cites per a amants de la gastronomia.

Foodie Love es comença a rodar aquest 2019 però encara no hi ha una data concreta per a la seva estrena i serà la tercera ficció original espanyola d'HBO, que ja es va estrenar amb l'anunci de Patria, que arribarà el 2020 a la plataforma via streaming, i 30 monedas, una sèrie de terror d'Àlex de la Iglesia.

La producció constarà de vuit capítols de mitja hora de duració i el rodatge passarà per la Jonquera, Barcelona, França, Roma i Tòquio. La peculiaritat és que es gravarà en restaurants reals i amb menjar de veritat, un dels quals serà a la Jonquera.