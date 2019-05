El concurs de fotos del Consell Comarcal es dedica al romànic de l'Alt Empordà

El tradicional Concurs de Fotografia del patrimoni de l'Alt Empordà -que enguany arriba a la vint-i-quatrena edició- es realitzarà per segon any consecutiu a través de la xarxa social d'Instagram en lloc de la fotografia convencional en paper, com havia estat el 2017.

En aquesta edició de la nova etapa, les imatges participants en el concurs hauran d'estar relacionades amb edificis romànics de caràcter civil o religiós

El concurs, que promou l'àrea de Cultura del Consell Comarcal, es desenvolupa com a eina de sensibilització en el marc del patrimoni cultural de la zona. Les fotografies s'han de penjar amb l'etiqueta #romaniccae. La publicació d'imatges que vulguin participar en el concurs finalitzarà el 30 de setembre.

El jurat escollirà tres fotografies per ser premiades en base a aquestes categories: creativa, inèdita i popular. Aquesta darrera es decidirà entre les deu imatges que tinguin més likes a la xarxa on es penja.

Cada premiat rebrà 400 euros i un trofeu. Aquest jurat estarà format per tres representants del Consell Comarcal i dos professionals de l'àmbit objecte del concurs (fotògraf, tècnic de patrimoni cultural o comunity manager).