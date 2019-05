Un gos ataca un nen de tres anys a l'Escala i el mossega al cap i a la cara

Un gos va atacar un nen de tres anys al jardí de la casa d'un veí a l'Escala i el va mossegar al cap i a la cara. Els fets van passar dilluns cap a tres quarts de sis de la tarda quan l'infant i el seu pare van anar a visitar un amic en un habitatge situat al carrer del Puig. Segons les informacions, va ser aleshores quan el gos, de la raça pastor alemany, es va abraonar sobre el nen, que va haver de ser traslladat a l'hospital Trueta de Girona en ambulància.

Segons fonts policials, l'animal tenia tota la documentació en regla i no se'l considerava de raça perillosa. Arran dels fets, però, la Policia Municipal de l'Escala ha aixecat acta i a partir d'ara constarà com a perillós.

Els Mossos també han enviat diligències informatives al jutjat però, de moment, no consta cap denúncia pels fets. En el moment de l'incident, a la finca hi havia cinc gossos més.

La policia va rebre l'avís cap a tres quarts de sis de la tarda d'aquest dilluns. Segons fonts policials, el pare i la criatura van anar a visitar el veí i, quan eren al jardí, l'animal es va abraonar sobre l'infant i el va mossegar al cap i a la cara. El pare i el veí van aconseguir separar l'animal del nen, que va haver de ser traslladat en ambulància a l'hospital per les ferides que presentava. El menor continua ingressat a l'hospital Josep Trueta de Girona, tot i que no es tem per la seva vida.

Fa menys de dos mesos una persona va resultar atacada per un pit bull a Sant Hilari Sacalm, tal com va publicar Diari de Girona, que va sortir d'una finca on no hi havia tancat.

I a l'Escala en els darrers anys també s'han produït diversos atacs de gossos, en diverses ocasions per part d'un mateix animal. Es tracta de gossos de raça perillosa que han de complir una determinada normativa.



Infraccions a Girona

A la ciutat de Girona durant l'any passat es van aixecar 26 actes per un total de 63 infraccions relacionades amb gossos potencialment perillosos. La majoria són per no tenir llicència (26), però també per portar l'animal un menor (8), portar-lo sense corretja (6) o no estar inscrit al cens (8). Altres denúncies menors han estat per conduir més d'un gos de raça perillosa, portar-lo amb una cadena superior a dos metres (5), o la presència de l'animal en zones enjardinades (2).