Un intent de robatori de marihuana a Cantallops deixa un ferit d'un tret

Un intent de robatori de marihuana a Cantallops va acabar aquest dilluns amb un ferit d'un tret d'escopeta al peu. Els Mossos d'Esquadra van detenir el responsable d'aquest cultiu de droga i el lladre ferit per una temptativa de robatori en aquest mas.

Els fets es remunten a quarts de tres de la matinada d'aquest dilluns. Segons la investigació policial i després d'escoltar els protagonistes dels fets, s'apunta que dos homes van intentar entrar en una masia on hi havia un cultiu de marihuana.



Mas Llobet

Aquest mas, anomenat Mas Llobet, es troba a un quilòmetre de l'entrada del poble i a peu de la carretera. En aquest immoble hi havia un home que va sorprendre els presumptes lladres. Es tracta del cuidador de la plantació, que els va intimidar mostrant-los una escopeta i un d'ells va fugir.

L'altre lladre, però, va entrar al mas per intentar emportar-se la droga i va acabar ferit amb un tret d'escopeta al peu. L'home va ser traslladat pel SEM a l'hospital Trueta.

Els Mossos d'Esquadra van anar fins al lloc i van detenir el presumpte autor dels trets, un home de nacionalitat espanyola, com a acusat de tràfic de drogues.

Els policies, un cop dins del mas, van trobar que en una àrea que anteriorment era una granja hi havia una plantació de marihuana, d'un miler de plantes. Davant dels fets es va arrestar el responsable del cultiu i, per altra banda, els dos assaltats van quedar identificats. Es tracta de dos homes de nacionalitat marroquina. Pel que fa al ferit, els Mossos tenen previst acusar-lo d'una temptativa de robatori.



Robatoris acabats en crims

Aquest assalt en una casa per robar-hi marihuana va acabar amb un ferit. D'altres fins i tot han suposat un crim. No cal anar massa lluny, ja que el 29 de setembre de l'any passat va aparèixer un home mort a Maçanet, a la urbanització Residencial Park, i tot hauria estat per un tema de marihuana.

Dos crims més, com el de Bordils del 9 de desembre de 2014, també tenien com a mòbil un robatori de marihuana. Aquí van morir dos homes després de sorprendre'ls entrant en un mas. El 2 d'octubre del 2013, l'home que vigilava una plantació de marihuana a Vila-sacra va matar a trets, amb una escopeta de caça,un noi que li volia agafar unes plantes, i després va llençar el cadàver al riu Muga.