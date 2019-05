Operació oberta de l'Agència Tributària a la seu de GM Food Ibèrica a Vilamalla

Operació oberta de l'Agència Tributària a la seu de GM Food Ibèrica de Vilamalla (Alt Empordà), l'empresa més gran de les comarques gironines. A les deu del matí, personal de l'agència ha entrat a les instal·lacions de la companyia, on encara continuen, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, que hi han desplegat diverses unitats de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i de la Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA).

Fonts de la companyia asseguren que estan "molt tranquils". "La companyia és totalment escrupolosa amb totes les normatives i, per suposat, també amb les fiscals", insisteixen. El conglomerat xinès Bright Food va comprar Miquel Alimentació l'any 2015 per 110 milions d'euros. El grup Miquel, que va canviar el nom per General Markets Food Iberica l'any passat, té una facturació anual de més de 1.100 milions d'euros i un equip de més de 2.400 treballadors.