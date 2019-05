Alliberaran una desena de tortugues d'estany al Parc Natural dels Aiguamolls

El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà alliberarà aquest diumenge una desena de tortugues d'estany procedents del Centre de Reproducció de l'Albera. La iniciativa s'emmarca en el programa de reintroducció d'aquesta espècie autòctona de Catalunya, que està catalogada com a gairebé amenaçada. En aquest sentit, el parc ha endegat un projecte per repoblar els aiguamolls d'aquests exemplars i, fins ara, ja se n'han alliberat 36. Actualment, s'ha detectat que algunes ja s'han reproduït a la zona. L'alliberament es farà coincidint amb la celebració de 'La Primavera creativa', una jornada de portes obertes per apropar la ciutadania a aquest espai natural amb activitats lúdiques i formatives. Hi participaran artistes, personal d'educació ambiental, alumnes de les escoles de música del parc i Agents Rurals.