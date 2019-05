Figueres adjudica el nou contracte d'escombraries per 5,9 milions

Figueres ha aprovat l'adjudicació del nou contracte d'escombraries, deixalleria i neteja viàri. El ple ha aprovat que la UTE Romero Polo-Valoriza, que va guanyar el concurs, assumeixi la gestió del servei per un import de 5,9 milions per any. La decisió s'ha pres després que el concurs estigués un mesos encallat perquè dues de les empreses finalistes el van impugnar.

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, però, va desestimar a finals de març els recursos que hi havien presentat i l'alcalde, Jordi Masquef, ja va anunciar que continuaria amb el procés perquè la ciutat necessita de manera "urgent" desencallar el problema de la neteja. La licitació es va fer a l'octubre amb una oferta per valor de 23,6 MEUR, a raó de 5,9 MUER anuals.



El servei de parcs i jardins, a concurs

D'altra banda, el ple ha aprovat també iniciar els tràmits per a la municipalització del manteniment dels espais verds. Malgrat això, al mateix punt s'ha acordat iniciar l'expedient per posar concurs el servei.

Des de l'equip de govern ja van pressupostos als comptes per aquest anys dues partides de 330.000 i 660.000 euros per a assumir la gestió pública de l'enllumenat i dels parcs i jardins però explicar durant la presentació que s'hauria de fer de manera progressiva. La proposta preveu un pressupost de licitació de 5,5 milions, durant dos anys prorrogable durant dos més.

El govern municipal ha comptat amb el suport del PP i de Ciutadans en aquest punt però la resta de formacions (ERC, CUP, Compromís d'Esquerres i PSC) hi han votat en contra. Aquests partits (juntament amb els dos no adscrits que ara estan a l'equip de govern) van tombar el mes d'agost de l'any passat el plec de condicions per treure a concurs el nou contracte per a aquests serveis perquè apostaven per la seva municipalització a través de Fisersa.

Masquef ha defensat que es tracta d'un "contracte pont" per poder tenir "com a mínim dos anys i com a màxim quatre" per poder fer els tràmits necessaris per a la municipalització. "La voluntat final és la municipalització", ha insistit.



L'últim ple abans d'eleccions

Els partits que hi ha votat en contra, però, han criticat durament la decisió de portar a l'últim ple de mandat la proposta i han acusat al govern de no haver fet una bona gestió de l'afer. Qui més dur s'ha mostrat ha estat el regidor de la CUP, Toni García, que ha dit que el govern municipal no té "credibilitat" i que han fet veure que apostaven per la municipalització quan "en realitat el que volen és l'externalització". "El ple va aprovar la municipalització i la seva obligació era fer-ho. Si no estaven d'acord amb la voluntat majoritària, pleguin", ha afegit.

En el mateix sentit, s'ha pronunciat el regidor de Compromís, Oscar Vergés, que ha dit que era "una mica escandalós" portar-ho al ple d'avui i que esperen que d'aquí a tres setmanes –un cop s'hagin celebrat les municipals- puguin revertir la situació.

Tot i donar-hi suport, Ciutadans i el PP també han criticat la gestió de l'equip de govern. El portaveu del partit taronja, Héctor Amelló, ha dit que "han fet una gestió horrible" i que, al final, qui ho paga és el ciutadà perquè "no té un bon servei des de fa temps". La portaveu del PP, Maria Àngels Olmedo, per la seva banda, ha dit que no entenen que es porti al darrer ple però que no veuen factible, que ara per ara, es pugui assumir la municipalització del servei.



Gairebé 600.000 euros en factures al calaix

Un altre dels punts polèmics del ple ha estat l'aprovació d'una modificació de crèdit per fer front a 598.697,48 euros d'una vuitantena de factures al calaix principalment de l'any passat i anteriors. Entre elles, 89.000 euros de l'àrea de comunicació. L'oposició ha criticat de nou la gestió municipal però el regidor d'Hisenda, Manuel Toro, i l'alcalde, Jordi Masquef, han admès que les coses no s'han fet bé però han atribuït les responsabilitats a personal de l'administració per la tramitació de les factures.

Les formacions també han criticat haver-se de veure en la tessitura d'haver de donar-hi suport perquè els proveïdors puguin cobrar, tot i no estar d'acord amb com s'han fet les coses. El portaveu del PSC, Pere Casellas, ha aprofitat també per recordar que "per 200.000 euros en factures al calaix es va trencar un govern", en referència a l'expulsió dels socialistes del govern de l'exalcalde, Santi Vila. Per això, ha dit, no hi podia donar suport.