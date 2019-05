Figueres celebrarà la Nit dels Museus al Museu de l'Empordà

Figueres celebrarà el Dia Internacional dels Museus els dies 18 i 19 de maig amb actes al Museu de l'Empordà i la Casa Empordà. La principal és la Nit dels Museus amb un espectacle de dansa a càrrec de la companyia Societat Doctor Alonso.

Els artistes Sofia Asencio i Job Ramos realitzaran una performance entorn del quadre «La Terra» (1929) d'Angeles Santos Torroella, per celebrar els 90 anys de la peça.

Les obres de Santos Torroella es caracteritzen per l'intent, a través de l'exploració de diversos corrents estètics, d'exposar el rol de la dona dins la societat.

Els dos intèrprets configuraran un diàleg a partir de la pintura, els textos i la historiografia d'una de les pintores més singulars del segle XX.

L'espectacle es podrà veure el 18 de maig en diverses sessions.

També s'han programat dues visties guiades a la Casa Empordà, on hi ha l'exposició «Jove Creació Europea» a càrrec del comissari de Catalunya Mario Pasqualotto. El comissari comentarà les obres de gairebé seixanta artistes europeus participants a la Biennal d'Art Contemporani; un concurs per a joves creadors que els permet exposar més enllà de les seves fronteres.

El diumenge al Museu de l'Empordà tindrà lloc la visita guiada de l'exposició «El país dels cuiners. De Ca la Teta al Bulli» a càrrec dels comissaris Josep Algans, Manel Gràvalos i Francesc Guillamet». Hi haurà, a més, jornada de portes obertes.