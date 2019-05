Roses renova la plantació i cromatisme dels espais verds

Roses ha renovat la plantació i cromatisme de diferents espais verds del municipi. Aquesta plantació correspon al període primavera-estiu i és un dels dos canvis de flor de temporada que es realitzen a la població al llarg de l'any -el segon es realitza a la tardor-, per mantenir el cromatisme i floració dels espais verds durant tot l'any.

Els espais renovats són aquells on s'han detectat plantes mortes que requereixen la seva reposició, així com d'altres que precisen la incorporació de noves espècies. També s'aprofita l'actuació per dotar les zones verdes més cèntriques i singulars, i també les jardineres, de plantes de temporada que aportin color a carrers i places.

Les espècies que es planten són de floració primaveral-estiuenca, principalment begònies, dipladenies i petúnies de diversos colors. Al mes de novembre, aquestes se substitueixen per flors de temporada de tardor-hivern com pensaments, ciclàmens o calèndules...

Els espais que es renoven actualment són les rotondes de la Gran Via Pau Casals, de l'Oficina de Turisme, del carrer Bernat Metge, del carrer Pep Ventura, de la carretera del Mas Oliva i de la urbanització Mas Mates. També es planten noves flors a les jardineres de la plaça Catalunya i del carrer Puig Rom i als parterres del Monument al Pescador i de l'Av. Gola Estany.