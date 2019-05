Alliberen una desena de tortugues

El parc natural dels aiguamolls d'Empordà alliberarà una desena de tortuges d'estany procedents del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, dins del programa de reintroducció d'aquesta espècie autòctona a Catalunya catalogada com gairebé amenaçada. Ho faran en el marc d'una jornada de portes obertes per apropar a les persones aquest espai natural amb activitats lúdiques i formatives. Hi participaran artistes, personal d'educació ambiental, alumnes de les escoles de música del Parc i agents rurals.