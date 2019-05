Crítiques a Masquef per culpar els treballadors de les "factures al calaix"

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les Administracions Públiques, ha reclamat a l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, una rectificació "urgent" després que en ple municipal de dijous el batlle atribuís les responsabilitats al personal d'adminitració de l'Ajuntament per l'acumulació de "factures al calaix". El sindicat ha entrat la petició al registre elctrònic del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública aquest mateix migdia.

L'alcalde va justificar les factures pendents de pagament com un "problema de tramitació" i va atribuir la responsabilitat als tècnics municipals. El sindicat l'acusa d' "indecèndia" per culpar els treballadors "dels seus propis errors i incompetències" així com d' "imputar-los els retards de més d'un any en els pagaments de múltiples factures". Des del CSIF consideren que l'impagament de múltiples factures es deu a la "falta de diligència" del control de l'equip de govern.

Va ser un dels punts més polèmics de la sessió, en què l'ajuntament va aprovar una modifiació de crèdit per pagar gairebé 600.000 euros per una vuitantena de factures pendents.Entre aquestes factures endarrerides hi ha 89.000 euros de l'àrea de comunicació, 69.300 d'Acció Cívica i 239.450 en concepte de tractament i eliminació de residus.

Des del CSIF en un comunat defensen que els treballadors de l'Ajuntament ", exerceixen el seu treball amb total independència i professionalitat" i consideren una "greu falta de respecte" que se'ls atribueixin la responsabilitat d'aquests impagaments. El sindicat també aprofita per recordar que els mitjans humans de què disposa l'Ajuntament són insuficients i que la responsabilitat és de Masquef com a màxim responsable de personal.

Municipalització "en diferit"

El CSIF també ha criticat l'externalització del servei de manteniment d'espais verds urbans per un mínim de dos anys i l'inici dels tràmits paral·lelament de la municipalització. "De debò que després de 3 anys marejant la perdiu, després de la vaga del 2016, després que el Ple de l'Ajuntament en 2018 votés en la seva majoria a favor, ara cal esperar entre dos i quatre anys perquè aquesta sigui una realitat?", es pregunta el sindicat.