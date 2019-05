Figueres adjudica després de tres anys de pròrroga el nou contracte de neteja

L'Ajuntament de Figueres va aprovar ahir l'adjudicació del contracte de neteja viària, deixalleria municipal i recollida d'escombraries a l'UTE Romero Polo-Valoriza, guanyadora del procés de licitació. El contracte tindrà un cost de 5,9 milions d'euros anuals (IVA inclòs) i per un mínim de quatre anys. En el global, la xifra ascendirà als 23,6 milions. El d'ahir va ser l'últim ple ordinari abans de les eleccions municipals del 26 de maig.

La ciutat feia tres anys que esperava que es desencallés el nou servei, que actualment gestiona l'empresa mixta Ecoserveis i que suma dues pròrroges (l'agost del 2016 i el setembre del 2018).

L'equip de govern ha pogut desbloquejar finalment l'adjudicació del servei de neteja i recollida de residus després que el passat mes de març el Tribunal de Contractes del Sector Públic desestimés els recursos presentats per dues de les empreses finalistes (Fomento de Construcciones i Contratas i CESPA ) contra l'acord de classificació.

L'inici d'execució del servei serà a partir del 3 d'octubre, un cop hagi vençut la segona pròrroga. Així, el plec inclou el cost del contracte pel darrer trimestre de l'any per un import d'1,4 milions d'euros, una partida ja inclosa en el pressupost de 2019. L'adjudicació es va aprovar amb quinze vots a favor, quatre en contra i dues abstencions.



Licitació de parcs i jardins

El ple també va aprovar externalitzar el servei de manteniment dels espais verds de la ciutat per un període mínim de dos anys mentre s'inicien els tràmits per una possible municipalització. El punt va tirar endavant amb onze vots a favor (PDeCAT, Cs i PP) i deu en contra (ERC, CUP, CExF i PSC).

El pressupost base de licitació del servei és de 5,5 milions d'euros amb una durada inicial de dos anys i podrà ser prorrogat per períodes anuals fins a un màxim de dos anys i donat el cas, el valor estimat del contracte ascendiria a 9,5 milions durant quatre anys.

Es tracta d'un «contracte pont», segons l'alcalde Jordi Masquef, a l'espera d'iniciar els tràmits per la municipalització ja estava inclosa en el pressupost del 2019 amb dues partides de 660.000 per parcs i jardins i 360.000 d'enllumenat. Es preveu que el servei es liciti el darrer trimestre de l'any i Masquef va insistir en què «la voluntat final» és la municipalització.

Els grups de l'oposició van criticar durament que l'equip de govern portés aquesta privatització temporal en l'últim ple abans de les municipals. A més, referent a l'adjudicació de la neteja i recollida de residus, ERC va alertar de la possibilitat que les empreses presentin un nou recurs que paralitzi els tràmits. Tot i això, Masquef va defensar que davant d'un possible nou recurs la resolució tornaria a ser favorable a l'Ajuntament.



600.000 en factures al calaix

Un altre punt calent del ple d'ahir va ser l'aprovació d'una modificació de crèdit per pagar 598.000 euros de «factures al calaix», despeses fetes sense consignació pressupostària que es pagaran ara amb romanent de tresoreria.

Es tracta de 80 factures, de les quals 239.456 euros són en concepte de tractament i eliminació de residus; 89. 399 corresponen a l'àrea de comunicació i 69.300 euros d'Acció Cívica.

L'oposició va carregar contra la «falta de previsió i planificació» del govern del PDeCAT i va posar sobre la taula l'informe d'objeccions de la interventora. Masquef, per la seva banda, va justificar els 598.000 euros pendents de pagament com un «problema de tramitació» i va atribuir la responsabilitat als tècnics municipals.

Des del PSC, el protaveu Pere Casellas va recordar que el 2010 ja es va trencar un govern «per 200.000 euros en factures al calaix», en referència a l'expulsió dels socialistes del govern de CiU.