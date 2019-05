Consternació per la mort de l'exalcalde de Castelló Xavier Sanllehí

La mort de Xavier Sanllehí ha consternat la població de Castelló d'Empúries, on va ser alcalde durant 16 anys. Les mostres de condol d'amics, companys, partits polítics, entitats i castellonins es van anar succeint al llarg de tot el dia d'ahir. L'enterrament serà avui a dos quarts de cinc de la tarda a la Basílica de Castelló d'Empúries.

Xavier Sanllehí va néixer a Figueres el 22 d'agost de 1962 però els orígens de la seva família materna són a Castelló d'Empúries, on es va traslladar a viure anys més tard. Tenia quatre fills.

Va iniciar els estudis a Figueres, al Centre Escolar Sant Pau i a l'IES Ramon Muntaner per acabar-los al Centre Escolar Empordà de Roses. Es va llicenciar en Psicologia per la Universitat de Barcelona.

Els seus inicis professionals van estar vinculats a aquesta professió. Va fundar amb altres socis un centre de psicologia a Girona, on va treballar com a Psicòleg del treball i de les Organitzacions.

Actualment era Director de Recursos Humans de l'Institut d'Assistència Sanitària de Salt, càrrec que va tenir de 2007 a 2011, va abandonar mentre era alcalde quatre anys i va tornar-hi el 2015 en abandonar la política. Aquell any va decidir deixar pas a Assumpció Brossa, la segona a la candidatura, després dels mals resultats i per afavorir un possible pacte de govern entre CiU i ERC.

El delegat territorial del govern a Girona, Pere Vila, amb qui l'unia la feina dins partit i una amistat, considera que «era una persona de principis» i malgrat li va demanar que no abandonés la política ell va preferir fer-ho i dedicar-se a la seva feina.

Vila, amb qui va compartir molts moments d'amistat, mostrava ahir la tristesa i l'impacte per la seva pèrdua i en destacava que va ser un «bon polític, hàbil, que sabia gestionar els problemes i donava solucions».

La faceta pública de Xavier Sanllehí està marcada principalment per la tasca al capdavant de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, tot i que també va ser president del Consell Comarcal (2011-2015), diputat a la Diputació de Girona, i va formar part de diferents organismes públics.

Sanllehí va accedir a l'alcaldia de Castelló per primer cop el 1995 presentant-se amb la candidatura d'ERC. Més tard va incorporar-se a CiU, on militava des del 2001. El 2007 va guanyar les eleccions però un pacte amb una trànsfuga del seu partit el va deixar a l'oposició. Va continuar en política i va ser conseller comarcal de Cultura al Consell Comarcal de l'Alt Empordà (2007-2011) i diputat a la Diputació de Girona.

El 2011 CiU va recuperar l'alcaldia amb el suport d'altres formacions. Durant aquest darrer mandat va compaginar la feina d'alcalde amb la de president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Policia local, carter a Empuriabrava o, fins i tot, ajudant de Sommelier al restaurant Casino Castell de Peralada són altres facetes i professions que va exercir temporalment als inicis de la seva etapa professional mentre estudiava. També va treure's el títol d'administrador de Finques i va col·laborar durant uns anys en una immobiliària de familiars.

Sanllehí tenia un bloc en què penjava sovint les rutes que feia en bicicleta. «Practico el ciclisme, soc molt aficionat a la cuina i m'agrada molt anar a pescar, escoltar música, llegir, les noves tecnologies...». Així explicava les seves aficions un home que ha viscut la major part de la seva vida a Castelló i marcat per la seva trajectòria al capdavant del municipi. Era una persona coneguda i estimada en un municipi que va quedar consternat per la pèrdua. Des de la Policia Local lamentaven públicament «la pèrdua del que va ser el nostre company i posteriorment alcalde de la nostra vila, Xavier Sanllehí». Comerç de Castelló, els organitzadors de la Ruta de l'Art, l'institut on treballava o l'ANC de Castelló van ser alguns dels molts que ho van fer ahir.

El periodista Josep Maria Bernils explica que el va conèixer per primera vegada quan va ser alcalde el 1995. «Des d'aquell moment el vaig veure com un polític vocacional, entregat al seu poble i amb ganes de servir la comunitat», relata. Bernils recorda que va treballar-hi «en la meva condició de responsable de la comunicació del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, els quatre anys que va ser president de la institució (2011-15) i sempre va tenir un tracte molt afable i cordial tot i ser una relació estrictament professional».