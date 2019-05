Xavier Sanllehí rep un multitudinari comiat a la basílica de Castelló

Centenars de persones han omplert, aquest dissabte a la tarda, la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries amb motiu del comiat de l'exalcalde i expresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Xavier Sanllehí Brunet, mort aquest dijous a 56 anys. La cerimònia religiosa ha estat oficiada pel rector Joan d'Arquer.

El mossèn ha dit als presents que davant de la defunció "d'un castelloní" com Sanllehí, calia "asserenar els cors". Durant el seu parlament, ha fet servir l'Oració al Crist de la Tramuntana de Carles Fages de Climent per a demanar "la tramuntana justa que l'ajudi a descansar en pau". El fèretre, recobert amb una senyera, un centre de flors en forma d'estelada i roses grogues, ha estat acompanyat en tot moment per dos agents de la Policia Local.

Entre els assistents hi ha hagut una nombrosa representació de càrrecs polítics, sobretot del PDeCAT, partit vinculat a l'antiga Convergència de la qual Sanllehí n'havia format part. No hi ha faltat el delegat del Govern de la Generalitat a Girona i alcalde de Llançà, Pere Vila, ni l'actual presidenta del Consell Comarcal i alcaldessa de Roses, Montse Mindan.

Al seu costat hi havia l'exalcalde i expresident de la Diputació Carles Pàramo. A prop s'hi ha assegut l'exalcalde de Figueres i primer president del Consell, Marià Lorca, just en el mateix banc que ocupava el president del PDeCAT a la comarca, Ferran Roquer. La llista d'alcaldes i regidors presents ha estat llarga. L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, ha ocupat un lloc discret de les primeres files.

La família ha rebut nombroses mostres de solidaritat a l'acabament de l'acte. Abans, una de les nebodes de Sanllehí ha agraït l'assistència de la gent. "No podem entendre ni retreure que ens hagi deixat", ha dit abans d'afegir que Xavier Sanllehí havia estat una persona "memorable, noble, propera, agradable i un puntal per al seu cercle més proper".