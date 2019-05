Alliberen nou tortugues d'estany als Aiguamolls de l'Empordà per consolidar la població d'aquesta espècie

Aquest diumenge s'han alliberat nou tortugues d'estany als Aiguamolls de l'Empordà. L'objectiu és consolidar la població d'aquests exemplars en aquesta zona de l'Alt Empordà. Es tracta d'una espècie amenaçada i que és la menys habitual de les tres que hi ha al parc – una d'elles és invasora.

Les nou tortugues tenen uns quatre anys de vida i una mida suficient per evitar que altres espècies les depredin. "Al mateix temps que assegurem la població, intentem capturar les americanes que ocupen l'espai de les autòctones i són molt agressives", assenyala el tècnic d'Ús Públic dels Aiguamolls de l'Empordà, Josep Espigoler. Les nou tortugues venen del Centre de Recuperació de Tortugues (CRT), són de l'espècie Emys Orbicularis, i les han alliberat nou nens que les han deixat a la zona del Pallejà.

La tortuga d'estany fa anys que està amenaçada per la presència de l'exemplar americà que és invasor. En realitat no depreda l'autòctona, però sí que la fa fora del seu hàbitat i és més agressiva. Espigoler lamenta que moltes de les invasores que es troben als Aiguamolls de l'Empordà són tortugues que deixen famílies que les tenen a casa. Això obliga el parc a capturar-les per evitar que l'autòctona mori. "Fem doble feina, intentar que es reprodueixi l'Emys Orbicularis i evitar que s'expandeixi la invasora", assenyala Espigoler.

Aquest alliberament ha de permetre que aquests exemplars es reprodueixin i incrementin el nombre de tortugues d'estany als Aiguamolls de l'Empordà, ara per ara, el segon hàbitat amb més població d'aquesta espècie a Catalunya, després de la reserva de Riudarenes (Selva).

Els nous animals que s'han alliberat provenen del Centre de Recuperació de Tortugues (CRT) de l'Albera. Ara s'espera que hi hagi una reintroducció de la tortuga d'estany als Aiguamolls de l'Empordà.

Aquesta acció ha format part d'una jornada que s'ha fet al parc, 'La primavera creativa' i que ha comptat amb diferents activitats durant tot aquest diumenge. Al matí s'han fet cursets i tallers per a grans i petits, a més de visites guiades a algunes zones.

Al migdia s'ha fet un concert i un dinar popular amb productes de proximitat. Pels volts de les quatre de la tarda s'han alliberat les tortugues, i la jornada ha acabat amb la inauguració del plafó '360 línia de cel' a dalt de l'Observatori de la Senillosa.