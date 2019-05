Els drons aterren a la Ciutadella de Roses

Roses es torna a convertir un any més en capital dels drons. L'Ajuntament i Drons Carreres han organitzat per quart any consecutiu el festival Drons & Roses, que se celebra aquest cap de setmana al recinte de la Ciutadella. L'esdeveniment va donar ahir el tret de sortida i està obert als visitants fins avui, quan se celebra la final. El festival, però, es va haver d'adaptar a la meteorologia, ja que la pluja va fer acte de presència.

El públic pot seguir les curses amb ulleres de realitat virtual i es retransmeten per streaming a través del canal de Youtube dels organitzadors. El circuit ha incorporat aquest any obstacles inflables que els pilots dels drons han hagut d'esquivar, posant a prova la seva destresa i agilitat amb l'aparell.

Una de les novetats d'enguany també és la incorporació de demostracions de vol de drons d'estil lliure. Ahir es va fer el primer espectacle i avui continuarà entre l'ampli ventall d'activitats pel públic. També s'inclouen vols amb formació.

Aquest cap de setmana es desplacen fins a Roses un centenar de pilots de drons vinguts d'arreu d'Europa i d'Espanya per participar en la competició, que ja forma part del Campionat Català de Drons de Curses.



Concurs fotogràfic

Coincidint amb els dos dies del festival, també se celebrarà una nova edició del memorial Jordi Velasco de fotografia aèria, l'àmbit en què va destacar, en homenatge al fotògraf rosinc que va morir l'any 2012 en un accident d'avioneta. En la quarta edició hi participen 45 fotògrafs. La zona de vol comprèn l'espai entre punta Falconera i cap Norfeu.