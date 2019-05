El Festival de Jazz de Figueres torna amb una programació de qualitat

El Festival de Jazz de Figueres torna a programar, entre el 31 de maig i el 2 de juny, concerts de qualitat i de diversos estils per satisfer tots els públics. La 25a edició del certamen musical, organitzat per Musicals de Figueres, manté el format dels darrers anys, en què converteix alguns racons de la ciutat (places, carrers i locals) en els escenaris principals del Festival de Jazz de Figueres.

Els caps de cartell actuaran a La Cate i als Caputxins en concerts de pagament. Són Guillermo Calliero S.A.P (South American Project), que pujaran a l'escenari dels Caputxins divendres 31 de maig i Swingin' at the cinema, que ho farà dissabte a La Cate.

Guillermo Calliero S.A.P són sis músics amb una àmplia trajectòria dins el jazz que s'uneixen en un projecte amb segell de ritmes llatins i el seu mestissatge amb el jazz.

Swingin' at the cinema proposa un concert on les videoprojeccions, l'escenografia i la dansa interactuen amb la música, fent del jazz i el cinema els protagonistes amb bandes sonores de pel·lícules.

Respecte als espectacles gratuïts, la plaça de les Patates acollirà les versions de la música de Nat King Cole i el repertori de Susana Sheiman; la plaça de l'Ajuntament serà l'escenari de la cinquena Mostra de Jazz Jove i la ballada de swing amb Swingats de l'Ala; el pati de La Cate ho farà amb el projecte KC Octet i el bar El Pati, amb la presentació del disc Figues d'un altre paner, de Tom Frauca Trio.

La Cate també acollirà la projecció del film Michel Petrucciani, de Michael Radford, un documental biogràfic sobre el pianista francès Michel Petrucciani (1962-1999), que malgrat la seva discapacitat física es va convertir en un artista de fama internacional.