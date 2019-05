Castelló restaura documents del XVIII al XIX i un pergamí del XIV

L'Arxiu Municipal de Castelló d'Empúries ha portat a terme una campanya de restauració de documentació històrica dels segles XVIII i XIX i un pergamí del XIV. Es tracta de dos capbreus, un pergamí, i la desinfecció i neteja d'un conjunt de catorze Processos de la Cúria del Batlle.

Un dels capbreus correspon a la Comanda del Temple de Castelló d'Empúries elaborat entre 1797 i 1803 a la notaria de Castelló. En el manual es relacionen les propietats i els béns que posseïa l'orde del Temple. Aquest era un orde religiós-militar establert a la vila comtal en el segle XII.

La Comanda de Temple de Castelló, la història de la qual va ser àmpliament investigada pel medievalista castelloní Miquel Pujol Canelles, comptava amb moltes possessions –terres, masos, forns i molins– en una extensa àrea que abraçava quaranta parròquies. A Castelló hi tenia cortals, cases, closes i terres.

En el moment de la redacció del capbreu, els templers ja es trobaven en decadència. Tot i això, la casa de la Comanda s'havia reedificat durant el segle XVIII. Amb tot, a principi del segle XIX i després de la redacció del manual, va patir els efectes de la Guerra del Francès (1808-1814) i mai es va recuperar. L'altre capbreu correspon a les possessions del Cambrer del monestir de Sant Pere de Rodes, d'entre 1802 i 1803.

Els dos capbreus van ser ingressats l'any 2010 gràcies a la donació feta per la família Mayor Fina. En els dos casos, els manuals presentaven pèrdues de suport per acció dels fongs però també dels insectes i algunes pàgines estaven erosionades per l'òxid de les tintes metal·loàcides.

S'ha fet una neteja en sec, s'han fet banys per aturar l'òxid de les tintes i s'ha reforçat el full amb paper japó, ha informat l'arxiu. També s'han reintegrat les pèrdues amb polpa de paper i finalment s'ha reconstruït el cosit original.



Pergamí de Berenguer Gener

Pel que fa al pergamí, està datat el 1408 i és una procura atorgada per Berenguer Gener. Aquest document es trobava molt malmès per l'acció de la humitat i dels rosegadors. S'ha rehidratat, netejat, aplanat, s'han consolidat les parts deteriorades i s'ha confeccionat una funda de protecció a mida amb materials de conservació. Actualment es pot consultar sense necessitat de treure'l de la funda protectora.

Finalment, s'han netejat i desinfectat de fongs catorze plecs de processos de la Cort del Batlle -el batlle era un càrrec escollit pel comte d'Empúries a partir d'una terna. La cronologia dels documents va del 1815 al 1820.

Són els darrers documents produïts per una batllia del comtat abans de les reformes liberals del segle XIX, quan les funcions d'aquest oficial del comte van desaparèixer. Hi podem trobar informació de diferents parròquies.