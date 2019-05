Sis quilòmetres d'obstacles a la Barretina Fest Rural

El Barretina Fest Rural arribarà el 6 de juliol a la cinquena edició a Siurana d'Empordà. A la cursa d'obstacles de la tarda s'hi sumarà una nit de concerts i una botifarrada. Fins a 200 persones ja s'han inscrit a la cursa, que consta de sis quilòmetres.

Començarà a les set de la tarda amb la Cursa d'Obstacles per diferents camins, boscos i rierols. Els particiants es poden trobar bales de palla, troncs d'equilibri, inflables o escuma, entre altres entrebancs que hauran de saltar amb les seves millors habilitats.

La divertida proposta de Siurana d'Empordà creix any rere any, segons els organitzadors. Fins l'any passat el màxim de corredors era de cinc-centes persones. Per aquesta nova edició s'ampliarà la xifra per intentar que ningú es quedi sense córrer. La cursa d'obstacles està adreçada a persones de totes les edats. Té un caràcter festiu i gens competitiu.

A part de l'esdeveniment esportiu, s'ha programat una botifarrada popular per a tothom i una vetllada de concerts amb l'orquestra Diversiones i el grup empordanès Koalanú, que presentarà les ­cançons del seu primer disc. Per tancar la nit hi haurà Dj Torrebruno.

La Barretina Fest Rural està organitzada per la Unió Esportiva Siurana i compta amb el Diari de Girona i el Setmanari de l'Alt Empordà com a mitjans oficials de l'esdeveniment.