Tres detinguts quan intentaven entrar a robar en una casa de Vilajuïga

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts a Vilajuïga tres nois de 18, 19 i 22 anys, veïns de Figueres, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.

Els fets van ocórrer cap a dos quarts de tres de la tarda, al carrer de la Pilota, quan dos agents fora de servei van veure tres homes que volien entrar per la força a una casa. Els policies van veure que els tres lladres no aconseguien obrir la porta i, en sentir-se observats, van marxar. Pocs minuts més tard, diverses patrulles de la comissaria de Roses van arribar a la població i van iniciar la recerca dels autors. Els van localitzar poc després. Dins la motxilla hi duien diversos tornavisos i eines. Els detinguts, de nacionalitat marroquina, van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia.